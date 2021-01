Will Still est le nouvel entraîneur du Beerschot et devient le plus jeune coach de l’histoire de la Pro League

Le Beerschot a trouvé le successeur d'Hernan Losada. Car depuis l’annonce ce dimanche de son pour DC United, le poste de T1 était à prendre. La rumeur tournait depuis quelques jours, c’est maintenant officiel. Will Still est le nouveau T1 du Beerschot. A 28 ans, il devient le plus jeune coach de l'histoire de la Pro League.

Si l’ancien adjoint de Losada pouvait aller à DC, son cœur lui a dit de rester T1. Car le nouveau coach sait que le défi sera de taille vu que la saison du Beerschot est déjà réussie. Il compte sur la motivation du groupe pour boucler la saison sans encombre.