Wilfred Ndidi, itinéraire d'un surdoué de l'ombre, de Genk au sommet de la Premier League

Malgré la sporadique reprise de quelques championnats européens, le football sommeille depuis plusieurs semaines. L’occasion pour nous, de retracer les carrières de footballeurs qui ont, à leur manière, marqué notre championnat ces dernières années. Si certains ont profité du tremplin belge pour s’envoler vers d’autres horizons, d’autres n’auront jamais su surfer sur la vague Pro League et se sont échoués dans l’anonymat de petits championnats. Pour ce troisième opus, on évoque Wilfred Ndidi, arrivé dans l’anonymat à Genk et aujourd’hui courtisé par le gratin européen. Récit.

Place au désormais traditionnel flash-back. Nous sommes alors en janvier 2015. Un Genk en mauvaise posture, oscillant irrémédiablement entre les play-offs 1 et le ventre mou de Pro League, se renforce en annonçant l’arrivée du très jeune Wilfred Ndidi, 18 ans, en provenance du Nath Boys FC, club nigérian. Encore frêle et timide, Ndidi est présenté comme un “défenseur central, dur sur l’homme.” Personne ne se doute alors que c’est un cran plus haut, au poste de médian défensif qu’il va exploser quelques mois plus tard.

Son premier match en Belgique c’est contre Charleroi qu’il le dispute. Ndidi joue 74 minutes dans un rôle inhabituel de back gauche. Il ne fait pas de vagues offensivement, aucune erreur défensivement. Une sorte de métronome qui sait déjà quel va être son rôle. Bien au chaud, à l’ombre des projecteurs. S’il ne participe plus à aucun match de régulière cette saison-là, il profite de la forme bancale de Genk pour trouver un terrain de jeu lors des play-offs 2. Une cour de récré censée sauver l’exercice mitigé des Flandriens. Ndidi se fraye un chemin dans l’équipe-type. Il ne la quittera plus par la suite.

Lors de l’exercice 2015/2016, Ndidi devient un titulaire indiscutable. Au fil des matches, l’abnégation et la hargne du Nigérian poussent le staff flandrien à le faire monter d’un cran. Pour endosser un rôle de médian récupérateur qui lui sied tant, sorte de chien de garde de luxe devant la défense. Enfin à sa place, Ndidi brille, colmate les brèches, court, récupère, tacle, se sacrifie et se dépense sans compter ses efforts.

Une attitude qui plaît à ses entraîneurs. Si Peter Maes succède à Alex McLeish aux commandes du navire limbourgeois à l’aube de la saison 2015-2016, il pérennise la confiance placée en Wilfred Ndidi. Sans être flashy pour un sou, le Nigérian, reste le chef d’orchestre régulier d’un Genk irrégulier.

Et après deux saisons et demi à s’époumoner sur les pelouses belges, la Pro League devient trop petite pour lui. Même s’il ne l’avouera qu’à demi-mot, Ndidi rêve grand. Et il attise logiquement les convoitises. Les scouts sont interloqués par ce bonhomme, pas forcément grand, pas forcément costaud, pas forcément rapide mais essentiel au bon fonctionnement d’une équipe.