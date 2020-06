Westerlo clarifie sa position : "Une nouvelle décision est nécessaire !"

Le KVC Westerlo a adressé un courrier à la Fédération belge de football (RBFA) et à la Pro League, jeudi, dans lequel le club clarifie sa position. Les Campinois sont d'avis que les décisions prises concernant l'arrêt de la compétition et ses conséquences sportives seront annulées.

L'Assemblée générale de la Pro League avait décidé, le 15 mai, que si la finale retour de la D1B entre Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot ne pouvait se disputer, Westerlo serait promu en Pro League. Cependant, Westerlo s'est résigné rapidement à son destin sportif.

Depuis, beaucoup de choses se sont produites et Westerlo trouve nécessaire de clarifier sa position. Les Campinois construisent leur argumentation sur le feu rouge donné par la FIFA aux changements de règlement. L'Union belge, sur recommandation de la Pro League, avait approuvé la possibilité de faire jouer, lors de la finale de la coupe et la finale de D1B, les nouvelles recrues, qui ne figuraient pas dans les effectifs de 2019-2020.

"D'après ce que nous comprenons, la FIFA estime que l'une des décisions prises est contraire à son règlement. Le match retour entre le Beerschot et OHL ne peut pas être joué avec des joueurs qui auraient été recrutés entre-temps", écrit Westerlo dans la lettre. "Cela pose des problèmes à l'OHL en particulier, qui a à peine assez de joueurs pour jouer ce match. Un match retour équitable est donc devenu impossible."

Selon Westerlo, la solution élaborée est désormais "caduque" et toutes les décisions prises le 15 mai sont tombées. "Parce que c'était un accord global, une nouvelle décision est nécessaire", indique le club. Cette nouvelle décision doit se baser sur la promotion en D1A de Westerlo, en tant que leader du classement général de 1B. "Comme toutes les finales, tous les matchs de finale et tous les matchs de relégation possibles ne peuvent plus avoir lieu, le classement final au moment où la compétition est arrêtée est décisif", argumente Westerlo.

Bien que Virton peut encore devenir leader car il doit rejouer le match contre le Beerschot, Westerlo est premier au classement final de la Proximus League. "Si les clubs ont joué un nombre différent de matchs, l'Union belge applique la 'règle de trois' pour faire en sorte que toutes les équipes soient placées sur un pied d'égalité. Cette règle de trois adapté à la D1B donne 48,74 points pour Virton et 49 pour Westerlo." Les Campinois se réfèrent également à la décision concernant le football amateur "où une décision interprétative a été prise de considérer le classement de la dernière journée de match comme définitif et, si nécessaire, d'appliquer la règle de trois. Entre-temps, la CBAS a confirmé cette décision dans le domaine du football amateur".

Westerlo se réfère aussi à la décision du Conseil d'Etat en France, du 9 juin. "Dans le même contexte, le Conseil d'État a jugé que la Fédération française de football et la Ligue française de football doivent ratifier le classement final des compétitions en appliquant la 'règle de trois', ne doivent permettre à aucun club d'être relégué en Ligue 2 et doivent donc modifier le format des compétitions pour y inclure les clubs promus."

"En Belgique, cela donnerait une D1A avec les 16 clubs de la saison passée, plus Westerlo et éventuellement le(s) club(s) suivant(s) au classement final", a conclu Westerlo dans sa lettre, rédigée par l'avocat général Wim Van Hove.

Wim Van Hove précise qu'il ne s'agit pas d'une proposition concrète. "Nous n'avons pas demandé à mettre cela à l'ordre du jour. Un format avec 17 équipes, c'est trop fou, nous savons aussi que ce n'est pas le mélange idéal", explique l'avocat général.

"Dans ce qui est apparu ces derniers jours et semaines, comme les nombreuses procédures engagées et les différentes propositions, la position de Westerlo n'a plus été mentionnée. Le fait que nous puissions obtenir une promotion n'était même plus mentionné dans le débat public. Nous nous étions résignés à la décision de l'Assemblée générale du 15 mai, si elle pouvait être appliquée dans son intégralité. Pour diverses raisons, cela ne semble pas être le cas actuellement. C'est pourquoi nous avons une fois de plus exprimé notre position juridique dans une lettre claire. Toutefois, nous restons prêts à contribuer à toute proposition qui pourrait encore être faite ou à mettre en œuvre les décisions comme convenu."

Van Hove confirme également que Westerlo se présentera comme partie intervenante dans l'affaire que Waasland-Beveren a portée devant la CBAS contre les décisions du 15 mai. "Nous ne faisons cela que pour sauvegarder nos intérêts. Nous sommes obligés d'être là en tant que spectateur", explique Van Hove. Westerlo prépare aussi une plainte contre la Pro League et l'Union belge et un recours en annulation contre l'octroi de la licence à Mouscron. "C'est concret, mais nous réfléchissons encore à la manière dont nous allons soumettre ces textes aux bonnes instances."