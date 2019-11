Wesley du Club de Bruges à la sélection brésilienne en six mois

Wesley du club de Bruges à la sélection brésilienne en 6 mois - Football - 15/11/2019 Force est de constater qu’il était quasi impossible de prévoir une telle progression pour un attaquant un peu rustre à ses débuts, nerveux et irascible. Mais à Bruges, très vite, on avait décelé le potentiel hors-norme d’un attaquant particulier au parcours atypique. Celui, presque caricatural, d’un jeune qui, très tôt, subit la pauvreté à Juiz de Fora au cœur du Brésil. Wesley a neuf ans quand son père décède. Cinq ans plus tard, il en a quatorze et devient papa pour la première fois ! Le contexte n’est pas idéal pour un joueur qui en profite pour forger son caractère de battant. Sur le terrain il ne lâche rien, le foot c’est son unique chance de s’en sortir. Fougueux sur la pelouse, revanchard, il est différent en dehors du terrain. Edward Still l’a connu à Bruges quand il était l’adjoint d’Ivan Leko.