"Welkom thuis Union" : superbe moment de communion entre les supporters de l'Antwerp et de l'Union

"Welcome thuis Union" : superbe moment de communion entre les supporters de l'Antwerp et de l'Union... 2e du championnat avant de recevoir l'Antwerp, l'Union pouvait confirmer son excellent début de saison en s'offrant le scalp des Anversois au Parc Duden samedi. Et si les hommes de Felice Mazzu se sont fait punir par un Antwerp ultra-efficace (1-2), le revers n'a, en rien, entaché la ferveur des supporters bruxellois massés en nombre en tribunes.