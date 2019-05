Wagner: « Waasland-Beveren a participé activement au truquage de match »

Pour le procureur fédéral Kris Wagner, la défense de Waasland-Beveren ne tient pas debout dans le dossier du match présumé truqué entre Malines et Waasland-Beveren le 12 mars 2018. "Le club prétend qu'il a uniquement été contacté par le FC Malines mais il a participé activement au truquage du match", a déclaré Wagner devant la chambre d'appel de la Commission des litiges de l'Union belge.

Dans son plaidoyer, le procureur fédéral s'est adressé aux quatre accusés de Waasland-Beveren, à commencer par le président Dirk Huyck. Wagner a commencé par évoquer l'incident lors duquel Huyck a reçu une claque sur la nuque de la part d'Olivier Somers (KV Malines). Il a également rappelé l'écoute téléphonique dans laquelle le président Huyck avait dit à Olivier Swolfs: "Nous aurions dû y aller à fond". Pour Wagner, cela ne peut signifier qu'une seule chose: "Waasland-Beveren n'a pas joué le match à fond."

"Le fait que Huyck ait rencontré une deuxième fois Dejan Veljkovic n'est pas normal", a insisté Wagner. "Est-ce par politesse? Dans des conditions normales, on ne participe pas deux fois à une réunion avec des personnes mafieuses, mais apparemment l'intention était d'aider Malines."

Le CEO de Waasland-Beveren Olivier Swolfs est quant à lui considéré comme l'une des figures centrales de l'affaire. "Il était la plaque tournante pour transmettre les informations et parler avec les agents (NDLR: avec Walter Mortelmans). Il était également le lien direct vers le FC Malines." Dans ces écoutes téléphoniques, Swolfs a notamment déclaré qu'il n'y avait pas de problèmes pour aider Malines, mais pas financièrement.

Les membres du conseil d'administration Walter Clippeleyr et Jozef Van Remoortel ne sont pas des personnages clés du dossier mais étaient bien au courant de ce qu'il se passait, a ajouté Wagner. "Selon les écoutes, Clipperley a suggéré à Dirk Huyck d'effacer les messages et les mails de son GSM et de sa tablette. Huyck a déclaré pendant l'instruction qu'il s'agissait de communications avec Veljkovic tandis que face au procureur général, il a affirmé qu'il s'agissait de communications avec des supporters du club. Ces deux versions se contredisent et la deuxième est incroyable."

Wagner a conclu son intervention en mettant en évidence les paroles de Van Remoortel qui, lors d'une écoute téléphonique, avait affirmé qu'il "préférait que Malines gagne."