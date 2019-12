Eliminé par l’Antwerp en Coupe de Belgique mercredi, le Standard retrouve le championnat ce samedi avec un déplacement sur la pelouse de Waasland-Beveren pour le compte de la 20e journée de Pro League. Une rencontre à suivre en direct commenté en notre compagnie dès 20h30.

Les Liégeois - qui peuvent à nouveau compter sur Paul-José Mpoku mais toujours pas sur Mehdi Carcela - doivent se relancer après un dernier mois relativement compliqué en Pro League. Les troupes de Michel Preud’homme n’ont pas vraiment séduit ces derniers temps avec deux victoires poussives contre Eupen et contre le Cercle avant les deux partages face à Mouscron et Anderlecht. Le résultat comptable est pourtant correct (8 sur 12) mais pas assez bon pour tenir le rythme des Brugeois (12 sur 12) ni même d’Anversois (10 sur 12) et Carolos (10/12) en grande forme.

Les Rouches occupent pour le moment la 4e place de Pro League avec 35 pts comme Gand et Charleroi. L’Antwerp, 2e, compte deux points de plus alors que Bruges trône en tête du classement avec 45 unités.

Waasland-Beveren, avant-dernier du championnat avec 11 points et 10 buts encaissés lors des trois derniers matches, pourrait prêter le flanc à une réaction d’orgueil liégeoise après la défaite en Coupe. On rappellera tout de même que les deux derniers déplacements liégeois au Freethiel s’étaient soldés par un partage 0-0 et une défaite 3-1.