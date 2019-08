Waasland-Beveren se sépare d’Adnan Custovic - © YORICK JANSENS - BELGA

Cercle Bruges - Waasland Beveren : Le résumé - Pro League - 5ème Journée - 24/08/2019 Le Cercle de Bruges avait l'occasion de prendre ses trois premiers points, et de laisser ainsi la lanterne rouge à Waasland-Beveren, samedi soir lors de la cinquième journée de Pro League (D1A) de football. Un but signé Stef Peeters à la 82e minute, lui a permis d'atteindre cet objectif, et même de dépasser en outre l'AS Eupen (qui se déplace à Mouscron dimanche), et Anderlecht.