Waasland-Beveren sauve un bon point à Saint-Trond en fin de rencontre, Genk enchaîne une 6e victoire de suite

Pourtant, les locaux avaient fait le plus dur. Avec un but très rapide en première période (7e Garcia Tena ), Saint-Trond pensait se donner un peu d’air en bas de tableau. Car c’était un match à ne pas perdre pour les Trudonnaires qui pouvaient se faire dépasser par leur adversaire du jour en cas de défaite.

6e victoire de suite pour Genk

Si une partie du Limbourg pouvait être déçue, l’autre par contre pouvait célébrer une bien belle victoire. Genk s’est littéralement baladé au Cercle de Bruges.

Grâce à une excellente première mi-temps qui a vu Genk marquer pas moins de quatre buts (9e et 38e Onuachu, 16e Ito, 30 Heynen), les visiteurs empochent les trois points. Si le début de seconde mi-temps pouvait laisser croire à un tempo moins élevé pour Genk, le but encaissé a redonné du souffle aux hommes de van den Brom. Auteur d’un doublé lors des trois derniers matchs de Genk, Théo Bongonda plantait son but à la 74e minute, son 9e but de la saison, le 8e en cinq matches.

Mal embarqué en début de saison, Genk est en train de faire taire pas mal de critiques et enchaîne une 6e victoire de suite. Avec ces trois points, Genk prend provisoirement la tête de la Pro League, en attendant le match de Bruges. Désormais 2e à 2 unités des Limbourgeois, les Gazelles pourront reprendre la tête en cas de succès à Mouscron samedi soir.