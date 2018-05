Waasland-Beveren s'attache les services du défenseur serbe Aleksandar Vukotic

Le club de football Waasland-Beveren a recruté le défenseur serbe Aleksandar Vukotic en provenance du club bosnien de FK Krupa. Le jeune joueur de 22 ans a paraphé un contrat de 3 ans au Freethiel, le club de Jupiler Pro League a annoncé cette arrivée lundi sur son site web.

Vukotic a quitté le club de sa ville natale du Sloga Kraljevo pour le Dolina Padina au début de l'été 2014. Il a joué une saison pour le club avant d'être cédé gratuitement au FK Krupa, club de deuxième division bosnienne. Il a été promus au terme de sa première campagne en remportant le titre de D2. Cette saison, Vukotic a enfilé le brassard de capitaine et a disputé 28 rencontres, lors desquels il a trouvé le chemin du but à deux reprises.

"Vukotic a un physique impressionnant, c'est certain. Avec ses 2m02 et sa robustesse, il est solide dans les duels", a indiqué le recruteur en chef de Waasland-Beveren Daniël Declerck sur le site internet de l'équipe. "Malgré cela, il est également agile, chose très importante. Il a un très bon pied gauche, ce qui est un atout tant offensivement que défensivement. Il a un très bon positionnement et est donc difficile à passer. Il était capitaine de son équipe, ce qui montre qu'il peut diriger une équipe."

Vukotic est le huitième transfert entrant de Waasland-Beveren en vue de la saison prochaine. Le club s'est déjà attaché les services de Lamine Ndao, Djihad Bizimana, Milan Massop, Paul Keita, Alexis Gamboa, Oscar Threlkeld et a prolongé le prêt du gardien Davy Roef, qui appartient à Anderlecht.