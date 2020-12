Waasland-Beveren renverse Malines et poursuit son redressement, l'exclusion de Voet a tout changé

Waasland-Beveren est venu s’imposer à Malines en clôture de la 16e journée de Pro League (2-3). Menés au score et très effacés, les Waeslandiens ont renversé la situation en deuxième période. Bien aidés par l’exclusion de Siemen Voet, ils poursuivent leur étonnante série avec un bilan de 13 points sur 15.



Malines domine dès l’entame et se porte logiquement aux commandes. Un mouvement fluide prend de vitesse la défense de Waasland-Beveren. A la conclusion, Geoffrey Hairemans ajuste Nordin Jackers en un temps (27e).



Le Malinwa récite calmement sa partition jusqu’à une fausse note inattendue. Siemen Voet arrête Aboubakary Koita qui file dans l’axe. Il est exclu assez logiquement par Alexandre Boucaut (36e).



Un deuxième acte débridé et spectaculaire



Ce carton rouge modifie la face du match. Le début de deuxième mi-temps est catastrophique pour la Kavé. Dan Heymans rétablit l’égalité d’un plat du pied précis (47e). Pas le temps de souffler et Koita actionne à nouveau le marquoir pour les Waeslandiens (49e). En deux minutes, le score est passé de 1-0 à 1-2.



Et le spectacle est loin d’être terminé. Malines revient. Karim Mrabti jaillit entre Wuytens et Schoonbaert pour dévier un centre de Kaboré au fond des filets adverses (60e). La parité ne reste de mise que 7 petites minutes. Le temps pour Leonardo Bertone de décocher une frappe puissante qui surprend Coucke (67e).



Grâce à ce 5e succès de la saison, les Leeuwen (14es avec 18 points) se donnent de l’air en bas de classement. Malines (16e avec 14 unités) navigue toujours en eaux troubles.