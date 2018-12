Waasland-Beveren piège le FC Bruges et quitte la dernière place

Decarli, à gauche, défenseur malheureux ce vendredi soir - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

Les hommes de Leko ont entamé la seconde période bien mieux et ont ouvert le score grâce à Vormer, bien servi par Wesley, lucide en face à face avec Roef (48e). Bruges n'a toutefois pas insisté et a commencé à reculer. Alors que les visités auraient pu obtenir un penalty, voire deux, la rencontre a basculé à un quart d'heure du terme sur une faute de main de Poulain dans le rectangle. Penalty, deuxième carte jaune et exclusion pour le défenseur brugeois qui offrait l'occasion à Forte de convertir le penalty et faire 1-1 (78e).

Déstabilisé, le Club craquait une deuxième fois à la 85e sur un but contre son camp de la tête de Decarli (85e). Un but qui a finalement permis à Beveren de signer une deuxième victoire cette saison, la première à domicile et la première sous les ordres de Custovic.