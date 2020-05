Waasland-Beveren ne se résignera pas à la relégation

Maintenant que Mouscron et le Standard ont obtenu leur licence pour le football professionnel via la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), la relégation se rapproche de plus en plus pour Waasland-Beveren. Si le KV Ostende reçoit également de bonnes nouvelles, les Waaslandiens seront en principe relégués en D1B. "Nous ne nous résignerons pas à cela comme ça", a répliqué le président Dirk Huyck vendredi soir.

Si Mouscron, Ostende ou le Standard se voyaient refuser une licence également via la CBAS, Waasland-Beveren aurait été sauvé. A présent que deux des trois clubs ont reçu le précieux sésame, tout le monde au Freethiel retient son souffle en attendant la décision sur le KVO. Après 29 journées, Waasland-Beveren occupe la dernière place de la Jupiler Pro League, ce qui en principe lui vaudra d'être relégué, même si la Pro League doit encore se pencher sur les modalités de l'arrêt du championnat.

Le groupe de travail de la Pro League se réunit lundi afin d'étudier, entre autres, les solutions pour les promotions et les relégations. Le vendredi 15 mai, l'Assemblée générale de la Pro League devrait prendre une décision finale.

Waasland-Beveren est certes lanterne rouge, mais estime que la relégation ne doit pas être lié à cela. "Statutairement, la compétition est nulle car elle n'est pas terminée. Nous n'avons pas pu nous battre jusqu'au bout pour le maintien", déclare le président Huyck. Lors de la dernière journée, son club devait jouer à domicile contre La Gantoise pour tenter de refaire son retard de deux points sur le KV Ostende.

Huyck est un partisan de la D1A à 18 équipes. "Ce serait une solution logique. Cette proposition est soutenue par beaucoup de clubs. Tu évites ainsi qu'un club, comme Waasland-Beveren, ne soit désavantagé par la situation. Nous ne serons jamais d'accord avec une relégation. Nous nous y opposerons, de toutes les manières possibles."

Waasland-Beveren s'est présenté comme partie intéressée dans les dossiers de licences de Mouscron et d'Ostende auprès de la CBAS.