Waasland-Beveren – Eupen et Ostende – Genk reportés, la météo joue les trouble-fêtes en Pro League

Pro League : La rencontre Waasland-Beveren – Eupen reportée à cause de l'état du terrain -... Le match entre Waasland-Beveren et Eupen comptant pour la 26e journée de Pro League, initialement prévu à 16h15 ce samedi, est reporté à une date ultérieure. Le terrain du Freethiel, encore en partie gelé, a été considéré comme impraticable. "Après inspection du terrain, il a été décidé de reporter le match Waasland-Beveren - KAS Eupen de cet après-midi", précise la Pro League. Plus tôt dans la semaine, la Pro League avait déjà choisi de reporter la rencontre de D1b opposant le RWDM et le FC Seraing, le RWDM ne disposant pas d’un système de chauffage du terrain.