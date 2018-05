Waasland-Beveren engage un jeune défenseur central costaricien

Waasland-Beveren a confirmé mercredi l'arrivée du Costaricien Alexis Gamboa du Santos de Guapiles FC. Le défenseur central, 19 ans, a signé pour quatre ans.

C'est le cinquième transfert après Djihad Bizimana, Milan Massop, Paul Keita et Davy Roef. Gamboa a débuté la saison avec l'équipe B du Santos de Guapiles mais en janvier, il a rejoint le noyau A avec lequel il a joué 21 matchs et inscrit un but. Il portera le numéro 19.

Dans la matinée, Waasland-Beveren a remercié Sven Vermant, victime du 8-0 concédé mardi soir face à Zulte Waregem. Le successeur n'est pas encore connu.