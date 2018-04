Waasland-Beveren a officialisé vendredi son deuxième transfert: le Néerlandais Milan Massop. Le défenseur gauche de l'Excelsior a signé pour trois ans.

Massop, 24 ans, a été formé à Vitesse et à De Graafschap. Ces deux dernières années, il a disputé 43 matches et inscrit six goals pour l'Excelsior. A deux journées de la fin, le club des Belges Wout Faes et Jinty Caenepeel est 10e.

La semaine dernière, Waasland-Beveren avait déjà présenté le milieu sénégalais Paul Keita.