Anderlecht se déplace au Freethiel pour y affronter Waasland-Beveren dans le cadre de la 28e journée de Pro League, ce samedi à 18h.



Les Mauves sont plus que jamais dos au mur. Avec quatre points de retard sur la sixième place et trois rencontres encore à disputer, le Sporting n'a plus le choix : il doit gagner. Même si elle est impérative, la victoire leur permettra seulement de continuer à rêver aux play-offs 1.



Pour d'autres raisons, l'adversaire des Bruxellois a également besoin de points. Waasland-Beveren a hérité de la lanterne rouge le week-end dernier. Depuis sa victoire à Ostende, le club waeslandien n'a plus engrangé la moindre unité et s'est fait doubler par un Cercle requinqué. Pour enraillé la série de cinq défaites, le fusible Arnauld Mercier a sauté en semaine.