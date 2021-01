Volée de Dussenne, tir surpuissant de Ndri : les pieds gauches font le spectacle en Pro League

Le Standard a pu compter sur la précision des pieds gauches de ses joueurs pour ouvrir le score face à Malines. Nicolas Gavory s’est chargé de délivrer un coup franc précis, Noé Dussenne a lui surgi au petit rectangle pour réaliser un geste digne d’un attaquant. A Eupen, c’est un autre pied gauche, celui de Konan Ndri, qui a fait parler la poudre.



Le défenseur central liégeois a claqué une volée en pleine foulée et directement dans la lucarne de Yanninck Thoelen. De quoi lancer son équipe vers un succès aisé. Dussenne inscrit là son troisième but de la saison. Il avait déjà ajouté son nom à la feuille de match face à Ostende (coup de tête victorieux à la 86e minute) et La Gantoise. Il avait également marqué le premier but très tôt dans le match, mais le Standard s’était incliné (1-2).



Au Kerhweg, les Pandas ont été menés mais ils ont renversé la situation. Déjà impliqué sur le but de Smaïl Prevljak, Konan n’a – presque – eu besoin de personne pour faire 2-1. Il a enchaîné un crochet court et une frappe surpuissante du pied gauche qui ont laissé Mike Vanhamel sans réaction.