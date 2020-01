Vojvoda : "C'est mon premier but pour le Standard, ça fait plaisir quand on scande son nom"

Le Standard s’est difficilement imposé contre Ostende ce vendredi en ouverture de la 23e journée de Pro League grâce notamment à un but de Vojvoda, son premier pour les Rouches.

"Je me dis d’abord que je vais tirer, puis je tente une feinte de frappe et je trouve Carcela en appui, il me la remet et puis je marque. C’est mon premier but pour le Standard, je l’attendais depuis longtemps, car je suis ici depuis que je suis gamin et ça fait plaisir quand on scande son nom comme ça", a déclaré le joueur après la rencontre à notre micro.

Un but qui fait du bien au Standard et au joueur. Car les hommes de Michel Preud’homme n’ont pas fait un grand match. "On a eu du mal à se mettre dedans. L’équipe adverse jouait en bloc derrière et c’était difficile de trouver les espaces. C’est aussi de notre faute, car on a eu pas mal de déchets techniques. Ce n’était pas notre meilleur match, mais le principal, c’est la victoire", ajoute Vojvoda.

Une victoire qui fait donc du bien au Standard. Après un mois de décembre compliqué, les Rouches se relancent bien au championnat en remportant une deuxième victoire d’affilée. Et pourquoi ne pas faire la passe de trois vendredi prochain à Courtrai ?

Avec cette victoire, le Standard est provisoirement 4e au classement général.