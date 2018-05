Voilà pourquoi la "Blue Army" n'oubliera jamais François Sterchele, décédé il y a 10 ans

Isabelle Vanderhoeven a la quarantaine. Elle travaille dans le centre de Bruxelles. Et pourtant, cette responsable de la "Blue Army", le plus grand club de supporters du Club de Bruges, ne porte pas vraiment le Sporting d’Anderlecht dans son cœur. Sa passion, c’est le Club de Bruges et tous ceux qui l’incarnent. Et François Sterchele, wallon, fait partie, à vie, de ses favoris.

"Wallon ou pas, peu importe. Blondel aussi on l’aimait hein….François Sterchele n’a joué qu’un an chez nous. Et pourtant….". Dix ans plus tard, la "Blue Army" se souvient. "Je me suis réveillée à 6 heures du matin. Mon gsm n’arrêtait pas de sonner….Un message m’a dit d’aller lire le télétexte. Et là, j’ai lu l’effroyable info. François était mort dans un accident de la route. Quel choc."

Un choc à la hauteur de la popularité de l’attaquant brugeois. "Quand il est arrivé, François a directement souligné qu’il avait préféré venir chez nous plutôt qu’à Anderlecht. Et avant les matches contre les Mauves, il n’hésitait pas à rappeler que là-bas, ils étaient arrogants. Tout ceci, ainsi que son attitude sur le terrain, tout ceci l’a directement rendu très populaire."

Le footballeur, ce qu’il dégageait, sa provocation incessante, son sourire désarmant, tout le rendait attachant. L’homme aussi était apprécié.

"Il était super gentil et très accessible. Un jour, j’ai dû faire son interview pour la "Blue Army", poursuit Isabelle Vanderhoeven. J’avais reçu son numéro de téléphone. Sa boîte vocale disait ceci : merci de me laisser vos noms, prénoms et mensurations. Je vous rappellerai dans un jour, un mois ou alors jamais… (rires)" .

Sterchele savait se rendre populaire. C’est évident. Voilà pourquoi à la 23e, le public l’applaudit. Une manière de toujours célébrer le numéro qu’il a porté. "Cette idée nous a été inspirée de Benfica qui avait fonctionné de la sorte quand le joueur, Feher, avait rendu l’âme sur le terrain. Je ne sais pas jusqu’à quand on continuera d’applaudir cette 23e minute. Moi je continuerai toujours. Mais pour les plus jeunes supporters qui ne l’ont pas connu, je ne sais pas."

La marque laissée par Sterchele est telle, qu’aujourd’hui, plus aucun joueur ne peut endosser son numéro 23. "C’est bien. J’ y vois du respect pour François. Ce départ c’est comme si c’était hier. Mais sa photo est toujours dans le stade. Il est toujours parmi nous."