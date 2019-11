Voici comment Vercauteren a modifié le visage d’Anderlecht - © Tous droits réservés

Voici comment Vercauteren a modifié le visage d'Anderlecht - La Tribune - 04/11/2019 Il y a mathématiquement un Anderlecht avant et un Anderlecht sous Franky Vercauteren. Nous avons analysé les chiffres du jeu proposé, du nouveau visage du RSCA. Différence de buts positive (+4 contre -5), possession de balle plus faible (54% contre 62%) mais nombre de tirs plus élevé, groupe beaucoup plus compact sur le terrain, nombre de contre-attaques en hausse (6 contre 1.3), colonne vertébrale mise en place : voici comment l'ancien joueur du Sporting a récolté huit unités sur douze. Après quatorze journées, les Mauves occupent la onzième position du classement de Pro League, à cinq points de la sixième place.