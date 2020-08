Vincent Van Quickenborne : "Le club de foot est le meilleur divertissement de Courtrai"

Le FC Courtrai jouera son match à domicile du dimanche 13 septembre contre Mouscron avec un public. La capacité du stade des Eperons d’Or est de 9.250 spectateurs mais seulement 2.980 places seront disponibles, a annoncé le club vendredi.

"En tant que Ville de Courtrai, nous avons été à l’avant-garde dans différents domaines", a déclaré le bourgmestre Vincent Van Quickenborne. "Nous avons été les premiers à mettre en place un traçage local des contacts, à organiser des événements dans un lieu garanti sans coronavirus et maintenant, c’est le retour des supporters au stade. Nous avons un plan clair, qui donne une perspective aux fans. Le coronavirus sera parmi nous pendant un certain temps. Les jours sombres arrivent, les gens cherchent donc à se divertir. Sans aucun doute, le meilleur divertissement dans notre ville est le FC Courtrai".

Le FC Courtrai a été le premier club à proposer un tel plan. "Juste pour être clair, nous devons encore le soumettre au service des événements, mais je ne vois aucun problème. Notre plan est si bien conçu et entièrement conforme à toutes les réglementations. Nous allons admettre 2.980 fans. Cela se fera par le biais d’une compartimentation. Le port du masque sera obligatoire pour tout le monde dans le stade. Seuls les arbitres, les joueurs et les entraîneurs sont exemptés de cette obligation. La sécurité est bien sûr primordiale. Je suis entièrement convaincu que nous réussirons, compte tenu de nos bons et braves supporters. Toutefois, un tifo ne sera pas admis. Seuls les supporters du club sont les bienvenus. Nous demandons donc une certaine discipline afin que tout se déroule le mieux possible. Quiconque ne se conformera pas à ces mesures sera certainement sanctionné."