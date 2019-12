Vincent Mannaert: "La lettre ouverte d'Anderlecht? Nous, on n'aurait pas fait ça…"

Il est le capitaine d’un vaisseau-amiral qui, tel un rouleau compresseur, fend les flots belges à folle allure, coulant la concurrence derrière lui. Sorti avec les honneurs de Ligue des Champions, et avant un choc de Coupe de Belgique chez le rival mauve, il s’épanche sur le stress du dirigeant, la Clearing House, Simon Mignolet, sa foi en un exploit contre Manchester United, Philippe Clement et la division des points par deux. Mais aussi la crise à Anderlecht, la marque Club Bruges, Hans Vanaken, la Beneligue, Mbaye Diagne et le statut fiscal de clubs belges. Et bien sûr… " bluvngoan ". Vincent Mannaert passe " Sur le Gril ".

Ça fourmille sous sa peau d’ex-footeux, passé par les jeunes… d’Anderlecht dans la même équipe que Nordin Jbari. Car d’une compétition à l’autre, Vincent Mannaert enchaîne les matches. À peine reversé de la Champions League à l’Europaligue, et avant de clôturer l’année par le Boxing-Day, le Club Bruges se rend ce jeudi soir à Anderlecht… alors que 22 points (et un match de moins…) séparent les deux écuries au classement de Pro-Ligue !

" On avait aussi dit qu’il n’y aurait pas match en 8e de finale contre Ostende… et finalement, on n’est passé qu’aux tirs au but " modère le Directeur Général du Club Bruges. " Le championnat et la Coupe ont leur propre vérité, on le voit aussi à l’étranger avec beaucoup de surprises. Donc comme chaque fois, ce sera un match intense et une vraie finale, car c’est un duel de tradition avec un fort arrière-plan historique. Anderlecht a l’avantage de jouer à domicile, nous celui d’être dans une bonne période depuis plusieurs mois, avec un groupe qui a faim. Et malgré le calendrier chargé, tout le vestiaire, Philippe Clement en tête, veut encore lutter sur les trois fronts après les Fêtes. "

" De chef de cabinet, Philippe Clement est devenu ministre… "

Se qualifier : le mot est lâché. Le même raisonnement vaut pour l’Europaligue, malgré le tirage au sort difficile réservé aux Gazelles face à Manchester United.

" Pour nous, c’est comme si la Champions League continuait : je ne pense pas qu’un autre club belge peut dire avoir affronté coup sur coup le Real Madrid, le PSG et United. Ce nom sonne comme une cloche (sic) dans le foot international, mais je pense que nous avons nos chances. Bien sûr ils vont récupérer Paul Pogba, bien sûr on devra jouer le retour en déplacement. Mais depuis le retrait d’Alex Ferguson, Manchester connaît des hauts et des bas. Alors pourquoi pas faire un exploit ? On a montré à Madrid et à Paris qu’on avait fait des pas en avant : on peut rivaliser et même parfois réaliser des résultats contre de grosses écuries… si on y ajoute l’efficacité. La saison passée, on a obtenu plus de points en Champions League… mais la poule était moins relevée, et on produit aujourd’hui un football dominant et offensif. C’est nécessaire pour exister dans le foot international. Et c’est le mérite de Philippe Clement, qui donne confiance aux joueurs et les incite à prendre leur chance et à oser. "

Rarement un coach aura autant, et si vite, posé sa griffe sur une équipe. Après sa saison exceptionnelle à Genk, l’ex-T2 de Michel Preud'homme à Bruges est revenu par la grande porte. Alors que ses dirigeants ne lui avaient pas confié, en 2017, ce poste qu’il convoitait ouvertement...

" On voit clairement la progression de Philippe en terme de leadership, de communication et d’autorité… et c’est tout à fait normal. Il devait d’abord faire ses preuves comme T1 ailleurs. Je dis toujours que c’est la différence entre un chef de cabinet et un Ministre : le premier n’est pas toujours prêt à devenir tout de suite Ministre, et comme T2 Philippe devait encore opérer cette transition. On a convenu à l’époque qu’on se reverrait deux ans plus tard… et on peut dire que les faits nous ont donné raison. " (sourire)

" On peut encore perdre beaucoup de matches… "

La mécanique brugeoise tourne au point que les observateurs se demandent si le champion n’est pas déjà connu avant même la tournante de l’année civile…

" Ce qui peut encore nous priver du titre ? De perdre des matches… et on peut encore en perdre beaucoup ! Tant que cette division des points par deux sera d’application, tout reste ouvert. Nous sommes contre les Play-Offs et cette réduction des points, et beaucoup de clubs nous rejoignent aujourd’hui dans cette vision. Car sur le plan purement sportif, personne ne mérite perdre les points qu’il a gagnés, on ne voit ça nulle part à l’étranger. Nous sommes une compétition-tremplin pour les jeunes avant qu’ils ne partent vers les grands championnats, nous devons garantir nos revenus par une forte présence en Europe. Et devoir mener de front, en mars-avril, des play-offs et un éventuel quart de finale d’une Coupe d’Europe est impossible : le calendrier est trop intense pour les noyaux que nous pouvons nous payer. "

Sauf qu’à parler des Play-Offs 1, le rival historique mauve est bien parti pour louper le train, pour la première fois depuis la création du format.

" Le système des play-offs a été conçu pour les plus grands clubs, il est donc important, sportivement et financièrement, qu’ils figurent dans le top 6. Mais de temps à autre, l’un d’eux loupe le coche : c’est arrivé au Standard et à Genk, aujourd’hui on parle d’Anderlecht… et ce sera peut-être un jour le cas de Bruges. Je pars du principe qu’un club qui ne se qualifie pas pour les Play-Offs ne méritait pas d’y être… "

" Celui qui n’est pas dans les play-offs ne les a pas mérités… "

Et depuis la terrasse du Stade Breydel, on assiste aussi, un peu éberlué, à la crise profonde qui touche le Sporting bruxellois… D’autant qu’après la reprise du Club par Bart Verhaeghe, Bruges a aussi connu bien des soubresauts… et attendu 11 ans avant de renouveler son titre de 2005.

" La crise à Bruxelles me semble plus profonde que celle qu’on a connu à Bruges il y a 8 ans : nous, nous n’avons jamais fait plus mal que la 3e place… Anderlecht est piloté par de nouveaux dirigeants qui veulent poser leur griffe, c’est une nouvelle philosophie et ça demande du temps. Après, c’est vrai que ce sont les joueurs qui jouent sur le terrain, et ils ne doivent pas forcément être impactés par ce qui se passe dans les bureaux... C’est même plutôt l’inverse : un club de foot est une entreprise où la production, c’est… l’équipe sur le terrain. Tout part du sportif, et les autres départements en sont impactés : votre cellule commerciale & communication peut faire un boulot formidable, si les joueurs ne tournent pas, tout est bloqué… "

Jeudi passé, la maison mauve a ainsi publié une lettre ouverte à ses fans, fixant le prochain objectif de titre… à 2022 ! Le monde du foot belge est resté coi devant ce planning sonnant comme un aveu de faiblesse…

" Si on aurait fait la même chose dans la même situation ? (Il hésite à répondre) Euh… non, même dans nos moments les plus difficiles, je pense qu’on n’a jamais pensé à faire ça… mais ce n’est pas à moi de commenter la communication d’Anderlecht. Dans une période difficile, il faut toujours serrer les coudes et redoubler d’ardeur à la tâche en mobilisant tous ceux qui veulent se donner à fond. Mais c’est facile à dire pour moi : je suis dans un club qui va bien… "

" On ne s’est pas réveillé un beau matin avec la Beneligue… "

Et de fait. 93 millions d’euros : c’est la perspective de chiffre d’affaires pour le Club Bruges en cette année 2019 ! Jamais un club belge n’a accumulé autant de rentrées sur 12 mois.

" On a connu un remarquable mercato sortant, on a très bien vendu cet été. Nos revenus récurrents ont aussi progressé, même dans notre vieux stade Breydel, on arrive à gonfler chaque année notre chiffre commercial. Le Club Bruges est devenu une véritable ‘marque’, positive et attractive, on élargit notre réseau en Flandre comme en Wallonie. Il faut avoir une identité forte : c’est notre slogan ‘No Sweat No Glory’, doublé en dialecte brugeois par le fameux ‘bluvngoan’, qui signifie ‘toujours avancer’. Beaucoup de jeunes supporters se reconnaissent en nous, de nombreuses jeunes entreprises veulent associer leur image avec la nôtre, nous avons modernisé notre style qui était un peu vieillot. Et dans notre futur stade, notre potentiel de développement sera beaucoup plus grand. Des clubs come Ajax et Benfica, qui sont leaders dans des compétitions semblables à la nôtre, ont fait un step-up budgétaire de 50% avec leur nouveau stade... "

Prochaine étape : la Beneligue, compétition fusionnée entre l’élite des deux pays voisins. Un projet lancé il y a 20 ans par Michel Verschueren… et ressortie des cartons par Bart Verhaeghe il y a quelques mois.

" Une étude de faisabilité est en cours, notre désir est d’y arriver le plus vite possible… et nous ne sommes pas les seuls. Pour rester concurrentiels au niveau européen, cette Beneligue est nécessaire. C’est l’évolution internationale : les grands deviennent plus grands… et les petits plus petits ! On ne s’est pas réveillés un beau matin avec cette idée de Beneligue : il suffit d’observer la dynamique en marche un peu partout… et on ne doit pas rater le train. "

" Vanaken a progressé avec le Club "

En janvier, le prochain train des récompenses sera marqué par le Soulier d’Or, pour lequel le titulaire sortant Hans Vanaken partira à nouveau grand favori.

" Hans m’étonne chaque jour un peu plus : au PSG, au Parc des Princes, c’était lui le Prince du Parc, il a été le cerveau du meilleur match du Club cette année. Hans est toujours présent, il n’est jamais blessé, il a presque 100% du temps de jeu. Il est décisif devant le but et il fait partie du noyau des Diables Rouges. S’il n’a toujours pas fait de grand transfert à l’étranger, c’est parce qu’il fait ce que j’appelle des transferts en interne : il progresse chaque année parallèlement avec le Club. Chez nous, il peut chaque année jouer la Champions League, il peut s’illustrer devant Roberto Martinez. Pourquoi prendrait-il le risque de partir à l’étranger sans garantie de jouer l’Europe et d’être repris en équipe nationale ? "

Côté mercato entrant, performant sur le cas Mignolet (" Simon m’impressionne, il montre chaque jour sa faim et son professionnalisme hérité de sa longue carrière à l’étranger, pour le vestiaire c’est capital "), le Club l’a moins été sur le cas Mbaye Diagne, auteur de la fameuse tragi-comédie du penalty à Paris.

" Avant d’engager un joueur, nous lui faisons passer un screening psychologique, qui révèle sa personnalité et ses caractéristiques mentales. Que ce soit pour Vormer ou pour Diagne, on a procédé ainsi… et forcément, les résultats n’ont pas été les mêmes. (sourire) Les attaquants ont souvent des personnalités créatives et un peu fantasques, c’était déjà le cas avec Dirar, Perisic, Bacca, Izquierdo ou aujourd’hui Dennis. On doit être capable de gérer ces différents profils… mais il faut aussi mettre des limites et gérer les incidents éventuels. C’est ce qui s’est produit avec Diagne. Mais je suis convaincu que dans le foot de haut niveau, cet aspect mental devient le plus important. Au sommet, ils ont tous les pieds et la technique, c’est dans la tête que se joue la différence… "

" Les caméras sont en retard… "

Les dossiers s’accumulent sur le bureau de Vincent Mannaert. On quitte cette fois le sportif : la Pro-Ligue a voté mardi à l’unanimité la création de la Clearing House, chargé de réguler les transferts et les commissions d’agents. Premier club dans ce cas, le Club Bruges faisait déjà signer une déclaration de légalité aux agents avec qui il travaille. Mais des nuages fiscaux viennent aussi plomber le ciel des clubs.

" Je suis confiant qu’on va bientôt maîtriser tous les excès sortis du Football-Gate. Le foot doit montrer sa transparence : c’est ce qu’on veut avec la Clearing House, les actions anti-fraude et de bonne gouvernance. Mais la Belgique ne doit pas être la seule à mener de telles réformes : les Fédérations ont leur responsabilité. Le politique doit aussi nous assister pour le cadre légal et nous permettre d’entreprendre comme n’importe quelle entreprise d’un autre secteur. Même chose pour les réformes fiscales dont on parle : il est normal que le statut des clubs et leurs exonérations soient adaptés, mais il ne faut pas oublier que nous évoluons sur un marché international. Et il ne faudrait pas que nos propres instances nous handicapent par rapport aux autres. "

Ce soir, Vincent Mannaert prendra place en Tribune d’Honneur du Lotto Park d’Anderlecht. Pour une nouvelle séquence de forte émotion. Et de stress XXL.

" Vous me trouvez plus tendu qu’auparavant durant les matches ? C’est que les caméras me filment trop tard. (rires) Car je vous garantis qu’à chaque goal, je fais toujours la fête. Je fais un job merveilleux, mais c’est vrai qu’il y a de plus en plus de pression. J’ai une fonction à responsabilité, et je suis aussi redevable à nos milliers de supporters, j’ai une image à tenir. Mes enfants ont aussi le sang Blauw & Zwart, et ce n’est pas toujours évident pour eux. Mais je connais beaucoup de gens qui ont un boulot plus lourd et moins attractif que le mien… "

