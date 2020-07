Vincent Kompany, touché aux adducteurs, manquera la reprise du championnat

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht et Franky Vercauteren. Ils devront se passer des services de Vincent Kompany pour plusieurs semaines. Il est déjà acté qu’il sera absent pour le premier match de championnat.



A le voir sortir grimaçant contre Saint Etienne, on se doutait que les nouvelles ne seraient pas bonnes. Selon Het Laatste Nieuws, la DH et SudPresse, ces craintes ont été confirmées. Vincent Kompany souffre d’une déchirure aux adducteurs et sera absent au moins un mois. Ce qui implique qu’il manquera la reprise du championnat programmé le 9 août contre Saint Trond. Une participation à la deuxième journée est d’ores et déjà exclue alors que les matches contre Eupen et Gand sont entourés d’un grand point d’interrogation.



Au vu de la fragilité de son capitaine et de son importance pour le groupe, Anderlecht ne prendra sans doute pas le risque d’un retour trop hâtif qui pourrait provoquer une rechute.