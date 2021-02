Vincent Kompany : " Personne n'est intouchable, moi pas plus qu'un autre "

J-2. Dimanche le Clasico revient. Entre deux équipes au bord du gouffre, en pleine tourmente, au plus fort de la critique extérieure. Vincent Kompany fait avec. La critique, il connaît. La pression, il connaît. Après deux matches calamiteux… sans la moindre occasion cadrée, le coach mauve est remis en question.

La critique émane de la presse, mais surtout des supporters mauves… et, selon certains échos, du vestiaire lui-même. Ce vendredi midi, pour son traditionnel point-presse, Kompany a fait face.

" Certains disent que je suis protégé par mon nom… Que si je ne m’appelais pas Kompany, je serais déjà dehors… Ce n’est pas mon nom qui peut apporter une plus-value à ce beau club : c’est la façon dont je travaille et dont je m’investis au quotidien. J’aime mon job, j’adore mon groupe. Je savais depuis longtemps que je serais jugé. Si je voyais autre chose à l’entraînement que ce que je vois en semaine, je me poserais les bonnes questions… et j’en tirerais mes conclusions. J’ai accepté cette responsabilité, elle ne me fait pas peur : j’assume et j’accepte toutes les critiques qui y sont liées. Je pouvais devenir actionnaire du club, j’y ai renoncé pour me consacrer pleinement à mon job sportif. Ma position ? Elle occupe… 0% de mon temps et de mon esprit ! Et si mon nom est un privilège, je le prends comme tel. Dans ma vie, j’ai souvent démarré avec un handicap, vu d’où je venais et le reste que vous savez... Alors si, pour une fois dans ma vie, je reçois un privilège, je ne vais pas m’excuser pour cela ! "

Kompany, pas Tartempion

Il confirme donc à demi-mots : s’appeler Kompany plutôt que Tartempion est plutôt bénéfique dans la situation actuelle…

" Personne n’est intouchable. Je ne suis ni au-dessus, ni au-dessous de quiconque : je n’ai toujours été qu’un homme. Mais je n’ai aucune prise sur la perception qu’on se fait de moi. Je sais aussi depuis mes 17 ans, que ça ne sert à rien de consacrer son énergie à des choses qu’on ne peut pas maîtriser. J’apprends à me connaître comme entraîneur : je respecte vos opinions, mais je ne vois pas en quoi elles peuvent m’aider à faire mieux mon travail. Et aucune critique ne me blesse personnellement… (Il pointe la salle) Chaque jour, vous écrivez le meilleurs article possible de votre point de vue. Si quelqu’un vous critique, vous n’allez pas mettre votre énergie dans cette critique : vous allez donner le meilleur de vous-même… dans votre article de demain. Vous me connaissez depuis mes 17 ans : j’ai un avis sur tout… mais je respecte l’avis de chacun. "