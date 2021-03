Vincent Kompany : "On a beaucoup de qualités, même si on n'a pas 5 Souliers d'or dans l'équipe"

Anderlecht a battu Zulte-Waregem ce dimanche soir, 4-1. Si leur adversaire était réduit à dix, les Anderlechtois ont malgré tout convaincu. Un coup d’éclat ou une bonne base de travail, toujours très difficile à dire avec les Bruxellois très inconstants cette saison. Et si on pouvait penser que des performances individuelles comme celle d’Adrien Trebel aurait marqué l’esprit du coach, on se trompe. Kompany était assez intransigeant à l’issue de la rencontre. Plus d’emballement permis.

Vincent Kompany était évidemment satisfait du résultat et de la manière, même s’il espérait un peu plus de buts vu le nombre d’occasions que ses joueurs sont parvenus à se procurer. "L’équipe a développé du beau foot ce qui a mis en difficulté l’adversaire. Mais je reste calme parce que ça reste seulement trois points de gagnés."

Il analyse la configuration du match : "On a souvent mis en place des blocs bas, bien organisés. Zulte, une fois qu’il s’est retrouvé à dix a un peu fait ça aussi. Avant on ne se procurait pas assez d’occasions, mais aujourd’hui ce n’était pas un problème, au contraire. Les jeunes joueurs ont vraiment prouvé qu’ils avaient faim."

Kompany a fait plusieurs changements payants, avant et pendant la rencontre : "Je ne regarde pas les noms, j’essaie de donner une chance à ceux qui le méritent. Pour moi, ça se prouve sur le terrain. On n’a pas quatre ou cinq souliers d’or dans l’équipe, on a tout un groupe de joueurs avec des qualités. Comme on a vu aujourd’hui Ashimeru, Verschaeren, El Hadj, Trebel. On a beaucoup de joueurs avec des qualités mais on n’a pas un groupe avec trois/quatre personnes qui sortent du lot. Ça se vaut. Il faut pouvoir faire en sorte qu’ils prouvent sur le terrain. Aujourd’hui ils ont montré de belles choses."

L’ex Diable rouge explique ce qui différencie son équipe des autres : "Pour moi cette équipe est unique dans le sens où ils sont capables de faire des trucs avec le ballon qu’eux seuls savent faire. Dans ce qu’ils sont capables de faire quand ils sont dans un beau jour, les combinaisons, les appels, les dernières passes, les petits ballons au-dessus de la défense et tout ça. Quand l’équipe est en forme, en confiance, elle est capable de faire certaines choses qui ne sont pas données à toutes les équipes. Mais beaucoup de joueurs ont encore une énorme marge de progression. Le match se déroule comme on le veut mais en deuxième mi-temps, on a quand même un petit flottement, parce qu’on croit que le match va être trop facile. Et dans ces moments-là on n’est pas capable de tenir notre niveau. Après on a fait des changements et ça a été de nouveau confortable, on s’est créé beaucoup d’occasions. Ce n’est pas une équipe à laquelle on peut faire confiance sur l’expérience. Il faut pousser tout le temps et quand on les pousse parfois on peut voir ce qu’on a vu aujourd’hui."