Vincent Kompany : "Le plus important, c'est d'avoir donné quelque chose à notre public"

Ce dimanche, Anderlecht a remporté sa première victoire en championnat face à Seraing (3-0) après s'être incliné face à l'Union (1-3) et à avoir partagé à Eupen (1-1) lors des deux premières journées de Pro League.

Face aux Métallos, les Mauves n'ont jamais vraiment semblé en difficulté et ont pu gérer la deuxième période en supériorité numérique après l'exclusion de Boulenger. Mais pour Vincent Kompany, Anderlecht doit profiter de cette victoire mais rester les pieds sur terre : "Sans rendre la victoire plus grande, toute victoire a beaucoup de mérite et doit être savourée. Pour moi le plus important, c'est d'avoir donné quelque chose à notre public. On a eu énormément de nouveaux joueurs qui se sont intégrés plus ou moins comme on le voulait aujourd’hui. Petit à petit, il faut continuer à marcher dans cette direction et ne pas s’enflammer, rester calmer et travailler".

Car au niveau de la production, le coach anderlechtois a vu de bonnes choses : "Après une rencontre comme celle-ci c’est difficile de trouver beaucoup de points négatifs. Nous avons créé beaucoup d’occasions. Même à 11 contre 11 on aurait pu marquer deux ou trois buts. On est resté stable et c’est un beau résultat. Je vois une équipe qui ne peut que grandir. C’est toujours difficile à Anderlecht, gagner sans la manière ça ne va pas, perdre en jouant bien ça ne va pas non plus. Aujourd’hui c’était une bonne prestation, les supporters sont contents et on va maintenant se concentrer sur le prochain match et essayer de faire encore mieux".

Un homme a déjà marqué les esprits même s'il n'a pas marqué, Joshua Zirkzee. L'attaquant prêté par le Bayern a tout pour faire une belle saison à Anderlecht selon Vincent Kompany : "Avec Zirkzee c’est simple. C’est un jeune joueur. L’erreur qu’il a faite au Bayern était peut-être de la nonchalance. Mais chez nous, je n’ai vu que de l’énergie. Il a emmené l’équipe dans son sillage. Je pense que personne ne va vous poser des questions sur sa qualité avec le ballon. Mon objectif à Anderlecht est d’aider les jeunes à devenir des footballeurs complets et d’offrir du beau football à nos supporters mais étape par étape".

Et la prochaine étape, c'est dès cette semaine avec la réception des Albanais de Laçi pour le match retour de Conference League ce jeudi suivi du déplacement au Cercle dimanche en Pro League.

