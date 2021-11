Vincent Kompany : "Je ne me préoccupe pas de mon sort, juste de mon travail"

Vincent Kompany est sous pression, à la veille du choc face au Sporting de Charleroi. Anderlecht, patine avec deux partages et une défaite lors des deux derniers matches. Une baisse de régime que Kompany affronte avec son flegme légendaire.

D’emblée en conférence de presse, le coach anderlechtois a tenu à remettre l’église au milieu du village : "Nous ne sommes plus, comme par le passé, le leader de la course, qui dépense deux fois plus que les autres. Nous sommes dans le peloton. Et pour y arriver on doit jouer des coudes. C’est compliqué pour nous de rejoindre l’échappée. Nous n’avons pas le temps de profiter du paysage. "

Les choses sont claires. Anderlecht ne joue plus les premiers rôles en tête de la course, les Mauves essaient de se faire une place dans le peloton. On est donc loin, très loin des années glorieuses. A l’époque où quelques contre-performances valaient un C4 au coach :" Je ne me préoccupe pas de mon sort, seulement de mon travail ", affirme Kompany. "Nous devons travailler et ne pas nous laisser guider par nos émotions. Ce n’est que comme cela que nous pourrons relever la tête. Le soutien du conseil d’administration n’est pas inconditionnel pour moi. Ce soutien n’est là, que parce que je travaille dur, et que j’examine les problèmes objectivement". Des discussions ont eu lieu cette semaine au Sporting, entre Vincent Kompany, les joueurs et la direction anderlechtoise.