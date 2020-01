Vincent Kompany furieux après un jet de pétard proche de Simon Mignolet

Anderlecht s'est incliné face à Bruges ce dimanche dans le cadre de la 22e journée de Pro League. Les Anderlechtois avaient pourtant ouvert le score via le jeune Antoine Colassin mais ont plié sur un doublé de Hans Vanaken.

En fin de match un supporter anderlechtois a voulu montrer son mécontentement en lançant un pétard sur la pelouse. Celui-ci a explosé non loin de Simon Mignolet. Vincent Kompany est alors arrivé pour indiquer fermement au fautif son mécontentement, expliquant, en patron, qu'il ne voulait pas voir ce genre de geste sur le terrain d'Anderlecht. Que Simon Mignolet était un joueur de l'équipe nationale.

Il a ensuite été chercher Simon Mignolet, passant son bras sur son épaule, pour reconduire le gardien dans son but.

Sous les yeux de Roberto Martinez, présent dans les tribunes, il a expliqué au kop anderlechtois tout le respect qu'il avait pour le gardien brugeois.

"Simon est un Belge et un joueur de l"équipe nationale" a indiqué Vincent Kompany à notre micro après le match. "Cela passe au dessus de tout. Même si on est dans une situation difficile, on doit faire preuve de classe. J’ai été parler avec les ultras après le match et ils m’ont dit que ça ne venait pas de leur part."