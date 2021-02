Vincent Kompany fier après Standard- Anderlecht : "Mon équipe a montré ce que j'attendais d'elle"

Anderlecht s'est imposé 1-3 sur la pelouse du Standard mettant fin à sa série de deux matchs sans marquer. Très fier de ses joueurs, Vincent Kompany a apprécié le spectacle proposé par son groupe : "Je pense qu’on aurait pu être encore un peu plus efficace. Mais au niveau de l’envie, de l’enthousiasme c’est une équipe qui a montré ce que j’attendais d’elle".

Après quelques mauvais résultats, les Mauves ont réussi à tourner le bouton lors d'un match important. "C'est l’avantage d’avoir une équipe un peu plus jeune voire même beaucoup plus jeune que les autres, c’est qu’ils remettent plus vite le compteur à zéro. Ils ont tout de suite été capable de rentrer dans un nouveau match avec beaucoup de pression. L’important pour nous aujourd’hui c’était le résultat. Et au-delà de la manière, c’était important pour nous de représenter la passion que nos ont pour ce match. Ce n’était pas toujours du grand football mais je pense qu’on a été combatif sur tous les points et les joueurs méritent d’être reconnus pour leur travail.", souligne l'entraîneur d'Anderlecht.

Souvent critiqués pour leur jeu stéréotypé et le manque de diversité, Anderlecht a affiché un autre visage. Un manque de constance dont est conscient Kompany : "Dans nos meilleurs moments, notre qualité c’est la vitesse de nos joueurs devant, la technique de nos joueurs dans l’entrejeu. Mais par moment c’est vrai qu’il y a eu des matchs dans notre pire période où nos meilleurs moments étaient de très haut niveau et nos moins bons moments d'un niveau très bas. Dans nos moins bons moments je pense qu’on met trop de temps pour essayer de se créer des occasions et de se créer du danger pendant tout un match.".

Mais pas de quoi s'enflammer, il reste les pieds sur terre : "Aujourd’hui on a grandi dans la rencontre et on a réussi à se créer de plus en plus d’occasions. Encore une fois, je le dis assez sereinement on a une équipe qui doit progresser mais c’est un bon résultat et on est content".

Aligner Diaby au côté de Nmecha, confirmer Cullen dans le milieu de l'entrejeu aux côte de Lokonga, Kompany a eu confiance en ses choix qui se sont avérés payants. "Je ne sais pas si j’ai gagné en tant que coach mais on a gagné en tant qu’équipe. Mais comme je disais, avec les images ont avait vu que le Standard était capable de faire un gros pressing avec notamment leurs ailiers qui rentrent à l’intérieur. Et je trouvais qu’on avait plus à gagner à jouer vite vers l’avant pour jouer sur la vitesse de nos attaquants. On voulait toujours jouer vers l’avant, presser vers l’avant, mettre le pied. Encore plus aujourd’hui. Et pour un jeune Anderlecht c’est important de montrer ce visage-là aujourd’hui", conclut Kompany.

Anderlecht est 5e à un point d'Ostende et Genk et donc à un point des playoffs 1.