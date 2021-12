Vincent Kompany confiant après la nouvelle victoire d'Anderlecht : "On ira à Bruges pour gagner, avec le couteau entre les dents"

Un 12/12, voilà qui fait du bien au Sporting d'Anderlecht après un début de saison en dents de scie. Les Mauves ont à nouveau pratiqué un beau football mardi soir lors de leur victoire face à Saint-Trond (2-0) dans le cadre de la 19ème journée de Pro League, de bon augure avant le Topper face au Club de Bruges programmé au Jan Breydelstadion dimanche prochain.

"Même si nous pouvons encore marquer plus, nous restons stables, solides, et on se crée des occasions, a souligné Vincent Kompany au micro de la Pro League. Nous sommes restés patients, et c'est la bonne manière d'aborder nos matches. À la pause, je leur ai demandé de jouer un peu plus vite, parce que même si on veut garder la possession, c'est en jouant plus vite qu'on crée des espaces, qu'on obtient plus de profondeur dans notre jeu. On l'avait très bien fait contre Seraing, et c'est peut-être pour ça qu'on s'est un peu laissé entraîner dans un jeu passif. Mais en deuxième mi-temps, c'était presque parfait ! Ce qu'il nous manque, c'est deux ou trois buts en plus, et nous sommes contents avec le match !"

"Un 15/15 face à Bruges ? On verra, chaque chose en son temps, a repris Vince The Prince. Quoi qu'il se passe, on est Anderlecht. On va y aller à fond, on n'ira pas là pour autre chose que pour la victoire. Ce match se jouera sur la forme du jour, il faudra l'aborder avec le couteau entre les dents."