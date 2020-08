Vincent Kompany : "C'est le début d'une nouvelle étape pour moi. Je connais tous les risques, mais je me donnerai à fond"

Vincent Kompany a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour endosser le rôle d’entraîneur principal du Sporting d’Anderlecht. Et le nouveau coach des Mauves s’est présenté devant la presse en cette fin de lundi après-midi.

"Tout d’abord, je veux faire passer deux messages. C’est le début d’une nouvelle étape pour moi et je clôture 17 ans d’une aventure exceptionnelle en club où je suis arrivé à l’âge de six ans et en équipe nationale, où j’ai beaucoup souffert et c’est ce qui rend la carrière encore plus belle. Je me souviens des moments où j’étais tout seul pour revenir face à moi-même et chaque fois je suis revenu. Cela m’a permis d’évoluer et de m’améliorer", a commencé Kompany.

Et d’ajouter sur sa carrière : "J’ai toujours tout donné et j’ai fait honneur à la famille avec ma carrière. Je commence cette nouvelle étape avec ma sueur, mon sang et ma passion. Je n’ai pas quitté Manchester City absolument, car je pouvais rester. Mais je suis revenu à Anderlecht pour aider le club. Pour les Diables Rouges, je voulais aller à l’Euro, mais mon plus grand objectif, c’est d’aller de l’avant avec Anderlecht. Roberto Martinez savait qu’il ne saurait pas me faire changer d’avis et il m’a félicité et confié des mots qui m’ont touché. Je le soutiens lui et l’équipe nationale à 200% et j’espère qu’il sera encore à la tête des Diables pendant de nombreuses années."

L’ancien joueur de Manchester City a également confirmé que ce n’était d’ailleurs pas les blessures à répétition qui l’ont fait stopper sa carrière de joueur : "ce ne sont pas les blessures qui ont décidé de ça. J’ai une passion, mais je me remets en question. Je voulais savoir ce qui était le meilleur pour le club, les joueurs et moi-même. Et je suis arrivé à la conclusion qu’il fallait que les choses soient claires. Et, une fois que pour moi ça l’était, j’ai pris cette décision sans hésiter. Je suis venu à Anderlecht car je suis passionné par ce club et je connais tous les risques, mais je me donnerai à fond."