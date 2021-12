Vincent Kompany avant Seraing : " Anderlecht n’a pas encore le luxe d’être arrogant "

A 24 heures du déplacement de championnat à Seraing, où Anderlecht s’était qualifié aux tirs au but en Coupe de Belgique voici dix jours, Vincent Kompany a fait le point de la situation côté mauve. Le Sporting reste sur deux victoires en championnat et une qualification en Coupe.

" A Anderlecht, c’est toujours la même chose : c’est le prochain match qui décide de l’ambiance au sein du club, si elle est sereine ou pas " commente le coach mauve. " C’est difficile de bâtir une culture de la gagne : cela prend du temps et ce groupe n’y est pas encore, mais on y travaille. Car quand on s’en rapproche, il ne faut rien lâcher et changer ses comportements car c’est là qu’on se fait piéger. On n’a pas le luxe d’être arrogant pour l’instant… pas encore. On doit se récompenser nous-mêmes en alignant les prestations et les résultats. "

Après une période difficile, le Sporting est aujourd’hui remonté à la 4e place, synonyme de Play-Offs 1. Grâce à davantage de réalisme, notamment défensif.

" Les principes de jeu restent toujours les mêmes : créer offensivement et devenir hermétiques défensivement. Le noyau comprend 12 nouveaux joueurs rien que dans le secteur offensif par rapport à la saison écoulée, et ils se comprennent de mieux en mieux. Le chantier offensif progresse, le défensif aussi, mais chaque match a son histoire : il faut acquérir de la constance, mais je constate que ça vient et que notre progression globale est positive. D’ici la trêve, il reste 5 matches, puis viendra le mercato… mais je ne travaille pas avec un plan caché : je compte sur chacun de mes joueurs, je fais des choix, mais chacun obtient des minutes et a son importance. Je constate aussi que physiquement, mon noyau réagit bien au calendrier chargé et aux terrains difficiles. "