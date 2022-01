Vincent Kompany avant le Clasico : "Même… en D3, on ne sous-estimera jamais le Standard !"

Avant de reprendre sur un mode plus sérieux : " Ils ont un effectif de qualité : des joueurs comme Carcela, Klauss, Lestienne, Muleka ou Bastien auraient leur place dans n’importe quel effectif du Top 4 belge. Maintenant, je trouve juste dommage que Mbaye Leye ait payé la note d’une situation qui existait avant lui et provoquée par les erreurs d’autres. La preuve : malgré l’arrivée d’un nouveau coach, qui a aussi beaucoup de qualités, la situation ne s’est pas améliorée… Un coach n’a pas de baguette magique, d’ailleurs les baguettes magiques n’existent pas dans le football. La seule recette, c’est le temps… et un plan : un plan sportif, mais aussi financier. "

La crise financière du Standard n’est pas sans rappeler celle dont émerge seulement, et péniblement, le Sporting bruxellois.

" On est tous passés par là : financièrement, on était sans doute même… encore plus mal qu’eux il n’y a pas si longtemps. Ce genre de crise vous oblige à être créatif. On le voit aussi au recrutement actuel du Standard : la direction sportive doit trouver des solutions peu chères et on reconnait, aux joueurs transférés actuellement à Sclessin, les accents que le coach veut donner à son équipe. Mais nous, au Sporting, on ne regarde que nous-mêmes : on veut placer la barre chaque jour plus haut pour progresser… même si on sait que ce n’est pas toujours possible. C’est un état d’esprit : la concurrence n’est pas que représentée par les autres clubs, on mène notre propre concurrence interne pour monter notre niveau. "

A l’image d’autres clubs belges, et vu la situation sanitaire, Anderlecht a annulé son stage prévu à Dubaï pour finalement se préparer à Neerpede.

" A Bruxelles, on a tout comme ailleurs… sauf le soleil ! J’ai toujours bien aimé travaillé à Neerpede car les infrastructures et le matériel sont idéaux. A l’étranger, vous êtes dans une petite chambre d’hôtel, vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver… alors qu’ici, chacun pouvait retrouver son foyer chaque jour. On a eu deux matches amicaux et on a travaillé dans la continuité : la trêve était très courte mais chacun a pu recharger ses batteries, surtout mentalement. "