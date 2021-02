À entendre le coach bruxellois, on devrait donc voir du spectacle et de l’initiative, cet après-midi à Sclessin.

" Le jour où je parlerai de jouer pour un point, on ne devra même plus débattre de ma position à la tête de mon équipe et je pourrai rentrer chez moi tout de suite… " sourit Vincent Kompany quand on lui demande si ramener le partage de Sclessin serait une bonne opération… et après une semaine où l’opinion a beaucoup glosé de son rendement de coach à la tête des Mauves. " Depuis que j’ai 6 ans et que je porte ce maillot, il n’y a qu’un seul mot qui compte ici, c’est ‘gagner’. On est tous sortis perdants du match aller, le coach adverse comme moi. Le Clasico ne peut pas être un match de la peur ! "

Vincent Kompany avant le Clasico : "Jouer pour un point ? Alors on ne devra plus débattre de ma place de coach ici…" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

" Je ne veux pas entendre parler de peur : un match pareil doit se jouer avec l’enthousiasme et les meilleures valeurs des deux équipes. Mon équipe est très jeune, tout le monde le sait, et elle ne peut montrer son vrai visage… que si elle se libère. Certains peuvent se permettre de calculer… mais Anderlecht pas ! On sort d’une très bonne semaine d’entraînement, et je suis confiant. Mais je suis toujours confiant ! On peut parler de beaucoup de choses… mais tous les débats de la semaine sont réglés le week-end sur le terrain : c’est la seule vérité, le reste n’a pas de valeur… "

Avec le nivellement des valeurs en Pro-League, et dans le contexte des huis clos, on peut aussi se demander si la chimie du Clasico est toujours une réalité dans le vestiaire mauve.

" Je peux vous dire que les joueurs sont au courant de la dimension de ce match et en parlent entre eux. Ils vivent vers ce match… et peut-être plus encore que ma génération, quand je jouais ici. Quand j’ai quitté la Belgique, le match de l’année, c’était contre Bruges. Et quand je suis revenu, j’ai constaté que le match du Standard s’était ajouté. Le Clasico a gagné en importance, car entre-temps le Standard a reconquis un titre qui lui échappait depuis longtemps. "