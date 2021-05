Vincent Kompany avant Genk – Anderlecht : "On est là pour combattre"

Vincent Kompany a donné sa conférence de presse habituelle en prévision de la rencontre importante face à Genk ce mercredi. Un match extrêmement important pour les Mauves et les Limbourgeois.

Si le groupe anderlechtois a beaucoup évolué au fil de la saison, il reste encore des petites choses à améliorer pour le coach dès ce mercredi : "On a entamé une période assez intense et il y a une pression mentale énorme dans ces moments. Je ne leur reproche rien au niveau de l’intensité et du travail, il n’y a aucun problème dans la volonté, dans l’intensité, ni dans le travail. Ils se donnent à fond jusqu’à la dernière minute, à chaque match. Il n’y en a pas un qu’on peut ressortir en se disant que physiquement il est faible. Mais dans l’exécution, il y a parfois des petits soucis de concentration et ça peut être l’expérience qui explique ça parfois aussi. Quand on se retrouve souvent dans une situation comme celle-ci, on la gère mieux avec le temps je crois. Mais on travaille là-dessus en tout cas."

Travailler les défauts du groupe pour le faire progresser passe avant tout par pas mal d’honnêteté : "Il faut dire les choses. Pour moi, c’est facile de les complimenter pour ce qu’ils ont fait. Je peux les féliciter aussi, mais je ne mets pas trop dans cette optique, je reste le plus objectif possible avec eux. Et si je vois ou ressens quelque chose, je le transmets en espérant qu’il y ait le déclic avant le prochain match. Il y a aussi une méthode qui me caractérise, c’est que quand je dis quelque chose pour qu’une personne s’améliore, je pense aussi au prochain concerné par cette remarque. Le jeune de 17 ans à côté, qui a tout juste la moustache qui pousse, et qui va me faire plein de conneries bientôt même s’il a beaucoup de talent. Et c’est à moi de faire en sorte d’éviter qu’il fasse ses erreurs-là plus tard en les signalant à celui qui vient de les faire."

Jouer deux fois contre Genk en très peu de temps, qu’est-ce que cela change fondamentalement ? "Le nombre d’heures qu’il faudra travailler entre les deux matches. Moi j’aime bien jouer ce genre de rencontres en succession. Je préfère ne pas penser trop longtemps au prochain match et juste me remettre dedans et l’équipe aussi. Ça limite un peu le nombre d’heures qu’il faut passer à faire une analyse, une rétrospective et on peut plus rapidement se projeter vers le match qui vient."

Les deux matches contre Genk seront déjà les 4e et 5e de la saison, est-ce le moins bon moment pour les affronter ? "Genk a connu deux périodes fortes. Une quand on les a affrontés en décembre, et l’autre c’est maintenant. Genk regorge de joueurs capables de faire la différence, une équipe transformée quand elle est en confiance. Dans ces moments-là son niveau peut être assez impressionnant. Mais encore une fois, on n’est pas là pour faire les louanges de l’adversaire. On est là pour combattre, on sera prêt le jour du match."

Le coach l’explique et les chiffres le confirment, la part du butin offensive se répartit entre tous les éléments de cette partie du terrain. Une différence en comparaison avec Genk, qui s’explique tout simplement par le fait qu’il ne pense pas encore avoir dans son effectif des joueurs capables d’accumuler 30 réalisations, goals et assistes compris : "Je vois à l’entraînement des joueurs qui ont le potentiel pour le faire un jour. Comme Yari Verschaeren. Mais aujourd’hui je n’ai pas encore de joueurs qui sont capables de le faire, c’est pour ça qu’on se partage les chiffres offensifs."

Qu’il s’agisse d’un buteur ou d’un autre, face à Genk il s’agira de marquer si les Anderlechtois veulent encore espérer lui arracher la deuxième place.