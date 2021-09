Vincent Kompany avant Anderlecht - La Gantoise : "La stabilité, ça ne peut pas se forcer"

Standard - Anderlecht : Le résumé du match - Pro League - 8ème Journée - 19/09/2021 Anderlecht s’est imposé sur la pelouse du Standard (0-1) dans un Clasico qui a encore une fois accouché d’une rencontre stérile et peu emballante. Refaelov a inscrit le seul but de la rencontre après 13 minutes alors que les Liégeois avaient été réduits à dix après seulement six minutes suite à l’exclusion d’Al-Dakhil.