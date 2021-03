Vincent Kompany après le partage face à Malines : "Le penalty qu'on donne, il sort de nulle part"

Anderlecht a signé son 13e partage de la saison ce dimanche, lors de la 29e journée de Pro League, face à Malines (1-1). Le coach mauve Vincent Kompany a regretté après la rencontre la parte de deux points, qu'il impute clairement à sa défense, qui a concédé un penalty à Malines.

"Le penalty qu'on donne, il sort de nulle part" explique Vincent Kompany. "C'était une situation où ce n'était pas nécessaire du tout. On travaille ces situations à l'entraînement, afin de défendre correctement. Finalement, on leur donne un penalty."

"On s'est créé des occasions assez franches. Pas énormément mais suffisamment pour mériter de gagner le match. et puis on donne ce penalty, cela reste décevant pour moi."

"Je suis super heureux de travailler avec ces jeunes tous les jours. Je suis super heureux de les voir progresser" enchaîne l'ancien Diable rouge. "Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un manque d'efficacité, lié à un certain nombre de choses, dont l'expérience. Une partie de moi qui reconnait qu'on a beaucoup de joueurs qui sont en pleine phase de progression, et qui sont encore loin d'être à leur top."

"Mais il fait continuer à travailler, pour sortir le maximum de ce groupe" termine de manière positive le coach anderlechtois. "Dans un bon jour, on est capable de le faire mais pour l'instant, on a difficile à être concret devant le but."