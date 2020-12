Vincent Kompany après le partage d'Anderlecht : "Il nous manque la capacité de terminer un match"

Nouvelle déception pour Anderlecht et Vincent Kompany ce vendredi soir face à Zulte-Waregem, 2-2. Les Mauves ont eu la rencontre en main pendant une grande partie du match mais ont malgré tout laissé filer deux points, par manque de réalisme, notamment. Le coach bruxellois compte malgré tout réitérer sa confiance en ses joueurs.

"Pendant une dizaine de minutes après la 70e, je n’étais pas trop content du fait que l’on n’arrivait pas à maintenir notre niveau. Mais à part ça, sur l’ensemble de la partie, l’équipe a poussé, on s’est créé beaucoup d’occasions et normalement on doit toujours gagner ce match. Mais aujourd’hui on perd des points et bien sûr que ce n’est pas facile à défendre quand on porte le maillot d’Anderlecht. Au niveau de l’engagement, et au niveau de ce qu’ils ont fait et de ce qu’ils ont essayé, je ne vais pas leur jeter la pierre. Je vais juste leur dire de travailler encore et encore et que ça va payer, on doit progresser."

Yari Verschaeren a réalisé une prestation convaincante malgré tout : "Il nous a donné tout ce qu’on voulait aujourd’hui. Il se sentait un peu libéré, il lui manquait juste le but, le dernier geste. Mais dans le jeu il a montré une bonne version de lui-même. Au niveau individuel, je reste quand même sur le fait que pas mal de joueurs ont montré un engagement sur lequel on peut travailler. Et puis après, il nous manque la capacité de terminer un match pour l’instant. Mais moi en tant qu’entraîneur, je dois continuer à les motiver, faire en sorte qu’ils s’améliorent. Faire en sorte d’utiliser la pression extérieure pour réaliser des performances."

Les Mauves recevront Genk, vendredi prochain, une nouvelle rencontre qui s’annonce compliquée.