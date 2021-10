Vincent Kompany après le partage à Saint-Trond : "le résultat est correct, mais notre prestation n’a pas été au niveau"

Anderlecht a été accroché par Saint-Trond (2-2). Vincent Kompany a vu un match "ouvert" que les deux équipes auraient pu gagner. "Le résultat est correct, mais notre prestation n’a pas été au niveau", dit-il. Il s’interroge par contre sur la phase qui amène le deuxième but du STVV. Le coach du Sporting a vu "un bloc" clair des Trudonnaires. Il estime que cela aurait dû être sanctionné.



"Nous ne pouvons pas nous plaindre du résultat. Les deux équipes ont eu beaucoup d’occasions. A partir du moment où c’est un match ouvert, ça peut tomber des deux côtés. Le résultat est correct, mais notre prestation n’a pas été au niveau".

Et le coach de tenter d’expliquer les raisons de ce match moyen. "On a vécu un peu la même chose à Malines en première mi-temps aussi après une trêve internationale. On doit être directement alerte. On avait bien joué lors des matches précédents et on n’avait pas toujours été récompensé. Ce match aurait été l’occasion de l’être, peut-être avec une prestation un peu moins bonne. On s’est créé des occasions mais de manière globale, on ne peut pas se plaindre du résultat", répète-t-il.



S’il accepte le résultat, Vince The Prince a plus de mal avec une décision arbitrale. Il ne comprend pas pourquoi les arbitres ne sont pas intervenus sur l’action qui amène l’auto-but de Harwood-Bellis. "La phase du dernier but, je n’ai pas vraiment les mots. On a reçu un cours pour nous expliquer ce qu’est un bloc ou pas, ce que l’on peut faire ou pas dans le foot moderne. Ce qui s’est passé sur cette phase est précisément ce qu’on nous a présenté comme interdit. On a déjà été sanctionné pour ce genre de geste. Ici, la phase continue et il y a un but qui arrive à la dernière minute. Au-delà du fait qu’on doit se concentrer sur nous-même, peut-être que les règles ont encore changé."



"Au-delà de ces discussions. On doit d’abord regarder notre propre prestation. On peut mieux faire. On doit mieux faire pour aller chercher la victoire. Et on aurait pu dire "ok, on n’a pas bien joué mais on a pris trois points importants". C’était possible mais ça n’aurait pas été totalement mérité", conclut-il.