Vincent Kompany après Eupen – Anderlecht : "On n’est pas encore où on doit être mais le résultat est correct"

Anderlecht a partagé l’enjeu à Eupen (1-1) ce samedi soir dans le cadre de la deuxième journée de Pro League. Malgré le match nul concédé, Vincent Kompany s’est montré plutôt satisfait de ce que ses joueurs ont proposé face aux Pandas.

"On a grandi tout au long du match. On n’est pas encore où on doit être mais je pense que le résultat est plutôt correct. Les deux équipes ont eu des occasions. On a la possession et on se crée des occasions mais on doit empêcher les adversaires d’approcher notre but. Mais je ne me fais pas de soucis car ça se travaille. C’est une question de temps mais il faut qu’on soit plus réaliste devant le but", a expliqué l’entraîneur anderlechtois au micro d’Eleven.

Avant de reprendre : "On a beaucoup travaillé sur les espaces à l’entraînement et on a bien pris les espaces aujourd’hui. Je râle car on n’arrive pas à prendre les 3 points. Je n’ai pas de doute par rapport au niveau qu'on va atteindre mais en football c’est le résultat qui compte et on reste avec un sentiment amer".

La grande satisfaction de Vincent Kompany est l’apport de Lior Refaelov, qui a dynamité le jeu des Mauves après être monté à la place de Francis Amuzu à 20 minutes du terme. "Il nous a offert une bouffée d’air frais. On est qu’au début de la saison, chacun est à un niveau de forme différent. Murillo a eu le Covid et doit encore retrouver du rythme, Raman sort d’une présaison aléatoire avec Schalke. Je leur donne du temps et quand je vois Refaelov aider l’équipe comme il l’a fait ce soir je suis très content", conclut Kompany.