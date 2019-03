Verschueren : "L'équipe va être soulagée et on va jouer différemment"

Anderlecht a connu une saison chahutée et compliquée. Mais en battant Courtrai (2-0), le Sporting a validé sa place en play-offs 1. Comme tout le club, Michael Verschueren, arrivé en cours de saison, pousse un "ouf" de soulagement.



"Le soulagement est bien présent", confirme le directeur sportif des Mauves. "On a connu des semaines très difficiles, avec beaucoup de commentaires dans les médias. On a su garder une certaine envie de prester. On a démontré ce soir que le Sporting d'Anderlecht reste un grand club. Et on mérite d'être dans les play-offs 1".



"Cette qualification peut servir de déclic"



Le club bruxellois a souvent été fébrile ces dernières semaines. "On a vu à chaque fois un Sporting qui était très bon pendant une mi-temps. Mais dès qu'on prenait un but, le doute s'installait. La confiance n'était pas tout à fait présente dans l'équipe. Je pense que maintenant on va jouer différemment. On va voir un Sporting qui est soulagé. Pour les play-offs, tout reste possible. Je pense que cette qualification peut servir de déclic. On va jouer différemment. L'équipe va être soulagée. On va récupérer des joueurs importants avec Trebel et Dimata. Avec ces deux joueurs-là, il faudra tenir compte avec nous."



"Se qualifier pour l'Europe après une saison pareille, ce serait déjà une réussite"



Assuré d'être dans le Top 6, le Sporting ne veut pas viser trop haut. "Il faut rester respectueux. Genk a beaucoup de points d'avance (14 points, ndlr). Nous, on veut tout d'abord se qualifier pour l'Europe. Après une saison pareille, ce serait déjà une réussite. Si on arrive à décrocher une deuxième place pourquoi pas. Mais on ne va pas prétendre qu'on peut être champion".