Verschueren et Coucke : « Vincent va décider de la stratégie et de la tactique, il sera le vrai patron du vestiaire »

« Nous réalisons quelque chose que tout le monde croyait impossible. Il est l’homme dont nous avons besoin pour donner un nouvel élan au club et installer le RSCA 2.0 » ont déclaré les hommes forts d’Anderlecht Marc Coucke et Michael Verschueren.

Et les dirigeants d’ajouter sur le nouveau rôle de Kompany dans un message sur les réseaux sociaux: « On a parlé beaucoup de football, de vision, de l’avenir du club et des problèmes que nous avons actuellement. On a aussi parlé des jeunes. Vincent, c’est quelqu’un qui a envie de travailler avec les jeunes et qui voit qu’on veut jouer un foot offensif. La conclusion, c’est que Vincent, c’est quelqu’un dont on a besoin. Il déterminera la tactique, il déterminera ceux qui jouent. Mais quand il est sur le terrain il fera appel à un coach qui vient avec lui et qui fait le coaching. »

Anderlecht innove donc avec un rôle spécial pour le joueur formé chez les Mauves. « Le Sporting a besoin d'innover. C’est le premier pas. C’est quelqu’un qui a le sang mauve et qui veut que le club redevienne ce qu’il était avant. C’est le moment idéal pour qu’il revienne. »

« On a pris contact avant nouvel an. On sentait qu’il y avait quelque chose, une vision commune à celle du club », a précisé Verschueren à notre micro avant le match d'Anderlecht à Gand. « Vincent sera le patron du vestiaire », a-t-il ensuite confirmé. « . C’est lui qui va décider comment on va jouer, c’est-à-dire la stratégie et la tactique pour chaque match. Il va emmener un coach avec lui. On ne va pas encore dévoiler son nom. La semaine prochaine, on communiquera comment on va réellement travailler. »

Avec ce retour inattendu, les dirigeants Mauves ont frappé un grand coup. Une façon aussi de se faire pardonner après une saison très décevante. « Le bilan est négatif, quoiqu’il arrive. Ce n’est pas une bonne saison et les fans sont très déçus. Tout le monde commet des erreurs mais maintenant il faut regarder vers l’avenir. Avec le retour de Vincent, on donne le signe que la direction veut vraiment avancer et remettre le Sporting là où on veut le voir. »