Verschueren et Coucke : « Vincent déterminera la tactique, il déterminera ceux qui jouent »

« Nous réalisons quelque chose que tout le monde croyait impossible. Il est l’homme dont nous avons besoin pour donner un nouvel élan au club et installer le RSCA 2.0 » ont déclaré les hommes forts d’Anderlecht Marc Coucke et Michael Verschueren.

Et les dirigeants d’ajouter sur le nouveau rôle de Kompany : « On a parlé beaucoup de football, de vision, de l’avenir du club et des problèmes que nous avons actuellement. On a aussi parlé des jeunes. Vincent, c’est quelqu’un qui a envie de travailler avec les jeunes et qui voit qu’on veut jouer un foot offensif. La conclusion, c’est que Vincent, c’est quelqu’un qu’on a besoin. Il déterminera la tactique, il déterminera ceux qui jouent. Mais quand il est sur le terrain il fera appel à un coach qui vient avec lui et qui fait le coaching. »

Anderlecht innove donc avec un rôle spécial pour le joueur formé chez les Mauves. « Le Sporting a besoin de s’innover. C’est le premier pas. C’est quelqu’un qui a le sang mauve et qui veut que le club redevienne ce qu’il était avant. C’est le moment idéal pour qu’il revienne. »