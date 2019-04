Michael Verschueren - © BRUNO FAHY - BELGA

Verschueren "déçu et choqué": "Quand on est fan d'un club, il faut aussi accepter de perdre" -... Le directeur sportif du Sporting d'Anderlecht Michael Verschueren a été le premier à réagir à l'interruption du Clasico causée par les supporters d'Anderlecht vendredi soir alors que les Mauves étaient menés 2-0 après une demi-heure de jeu. "Je suis extrêmement déçu e choqué", a-t-il expliqué après la rencontre. "Cela n'a rien à voir avec le football. Quand on est fan d'un club, on doit accepter de gagner des matches et de perdre des matches. Ça fait 40 ans que je suis le football et je n'ai pas de paroles pour décrire cela. Je trouve cela désolant." Et de poursuivre. "Tout le monde sait que cette saison est difficile. Si des supporters ne croient plus en notre projet, ils ne doivent pas venir. On sera sans doute sanctionné par un 5-0. Nous avons énormément de fans, des fans qui sont très déçus de ce qui vient de se passer. Le club est en train de reconstruire et il faut que les fans suivent ce que nous sommes en train de faire." Interrogé sur la position de Fred Rutten, Verschueren a esquivé la question. "Il ne faut pas parler de cela aujourd'hui. Il n'a pas eu l'opportunité de jouer le match ce soir. Sera-t-il là le prochain match? Je pense bien que oui." Sur son compte Facebook, le Sporting d'Anderlecht a condamné le comportement de ses supporters. "La direction du RSC Anderlecht condamne fermement le comportement de ce soir. C'est absolument intolérable pour le football. "