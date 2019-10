Verschaeren : "Marquer sur sa première occasion à Charleroi, cela donne de l'énergie"

Le jeune Yari Verschaeren a joué un rôle déterminant lors de la victoire d’Anderlecht ce vendredi soir sur la pelouse de Charleroi. Le Diable Rouge de 18 ans a inscrit le premier but de la rencontre d’une fort belle manière, mais il ne tenait pas à s’enflammer après le deuxième succès des Mauves en championnat cette saison.

"On a réussi à se créer plus d’occasions, et en première mi-temps, nous étions mieux que lors de nos derniers matches, a analysé Yari Verschaeren au micro de la RTBF. On était bien dans les duels, tout le monde se sentait bien. Le match s’est bien passé. Ici, on marque sur notre première occasion et mener 0-1 à Charleroi, cela donne de l’énergie. On doit rester les pieds sur terre : on avait aussi gagné contre le Standard, et on n’avait pas réussi à récidiver par la suite. Nous devons rester calmes."