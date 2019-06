Verschaeren dans le top 50 des meilleurs U20 européens selon L'Equipe

Yari Verschaeren, le milieu de terrain du Sporting d'Anderlecht et des Diablotins (U21), figure dans un top 50 des meilleurs jeunes U20 établi par le quotidien sportif français L'Equipe, en prélude à l'Euro Espoirs qui débute dimanche.

Yari Verschaeren, classé 48e, est même le plus jeune des cinquante joueurs classés selon leur performance "en club et en sélection nationale, en tentant compte de leur temps de jeu, plutôt que leur potentiel supposé", préface l'Equipe. Verschaeren, espoir de l'année, est l'un des maîtres à jouer de Johan Walem au moment d'aborder le championnat d'Europe U21 en Italie.

Le capitaine de l'Ajax, Matthijs De Ligt, 19 ans, est le premier dans la hiérarchie du quotidien français devant l'attaquant anglais de Dortmund, Jadon Sancho, 19 ans, et le milieu de terrain allemand du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, 20 ans.

Les Belges entameront leur Euro contre la Pologne dimanche (18h30) à l'occasion du match d'ouverture à Reggio Emilia, dans le stade de Sassuolo, où ils affronteront ensuite l'Espagne le mercredi 19 juin (18h30) dans le Groupe A, et trois jours plus tard, le samedi 22 (21h00) l'Italie, organisatrice et favorite de cet Euro qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.