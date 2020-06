Vers une D1A à 20 clubs ? Le Cercle Bruges torpille le titre du Club Brugeois !

Stoppée de manière anticipée pour cause de Covid-19, la saison 2019-20 (la plus courte de l’Histoire du football belge) promet à présent de jouer les prolongations. Pour rappel, le 15 mai, les clubs de Pro-League réunis en Assemblée Générale avaient voté à une majorité de 84,09 % le maintien d’une formule à 16 clubs qui condamnait ipso facto Waasland-Beveren à la bascule en D1B. Par un nouveau rebondissement, l’ultime AG de Pro-League, prévue ce prochain vendredi 12 juin) promet d’être véritablement explosive !

Car le Cercle de Bruges rouvre aujourd’hui les débats en relançant une proposition de D1A… à 20 clubs, sans play-offs et avec deux descendants possibles (le dernier classé descendant certain et l’avant-dernier soumis à un barrage). La nouvelle D1A inclurait dès lors, en plus des 15 clubs actuels, Waasland-Beveren, le Beerschot, OH Louvain, Westerlo et l’Union St-Gilloise. Un gigantesque brassage qui satisferait tout le monde ! L’association brugeoise a demandé d’ajouter ce débat à l’ordre du jour du grand pow-wow de vendredi.

Jumelages brugeois…

Étonnamment, cette proposition ressemble telle une jumelle à celle faite, mi-mai, par… le Club Bruges. Pour preuve, le Cercle Bruges propose également une D1B à 14 clubs, incluant Roulers et Virton (privés de licence professionnelle) et… 8 équipes Espoirs de D1A : une idée également soutenue depuis longtemps par le Club Bruges ! Les relations entre les deux entités du Stade Breydel seraient-elles à ce point harmonieuses que le petit frère vert et noir reprendrait à son compte la proposition, rejetée, de Bart Verhaeghe ?

Les raisons de ce tout dernier rebondissement sont multiples. Vendredi, l’Autorité Belge de la Concurrence a jugé recevable le recours déposé par Waasland- Beveren contre les décisions arrêtées par l’AG du 15 mai. De fait, le juge de la concurrence estime que ce verdict implique une distorsion de la concurrence pour le club du Freethiel en qualité d’entité économique dont l’avenir serait dès lors fort en jeu.

Par ailleurs, la cascade de recours actuels devant les deux juridictions (CBAS et Autorité de la concurrence) prouve bien que les 84,09% du vote du 15 mai dissimulent mal une énorme insatisfaction. Pas mal de club s’estiment avoir été piégés et placés devant un gigantesque chantage.

Anti-play-offs

Le projet du Cercle de Bruges avance deux autres arguments. Selon un sondage mené auprès des supporters belges, 80% des fans demeurent opposés au format des play-offs et le retour à une formule régulière en aller-retour les satisferait. Par ailleurs, un championnat à 20 garantirait à la plus part des clubs un nombre de matches (et donc de rentrées financières) supérieur à une formule à 16. Un argument qui rencontrerait aussi l’intérêt des ayant-droits télés. Mais qui diminuerait la part du gâteau dévolue aux grands clubs…

Sur papier, cette proposition du Cercle semble rencontrer l’intérêt de nombreux (petits) clubs. Sauf que pour la faire passer, elle devra rassemble une majorité des deux tiers. Et avec le vote multiple des grands clubs (le vote de chaque club du G5 pèse 3 voix), cette probabilité est infime… D’où l’autre demande du Cercle de revoir cette disposition de vote pondéré selon le poids de chaque club…

Adieu au titre ?

Alors va-t-on vendredi vers un nouveau feu d’artifice ou un vulgaire pétard mouillé ? Bien malin qui peut le dire, mais cette semaine promet clairement de nouvelles négociations agitées en coulisses.

Mais si l’annulation de l’AG du 15 mai est obtenue, le scénario ressurgirait d’une… annulation pure et simple de la saison 2019-20 ! On s’orienterait donc vers une saison " blanche "… et l’annulation du titre du Club Bruges ! Sur ce volet, peu de chances que Bart Verhaeghe apprécie les propositions de sa petite sœur brugeoise…