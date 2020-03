Vers des play-offs intégraux, light... ou supprimés ?

C’est un jour important pour le championnat de football. Le Conseil d’Administration de la Pro-Ligue va se réunir, en téléconférence bien sûr, et décider si les play-offs auront lieu... du moins quand la crise du coronavirus aura été résorbée. L’avantage maintenant, c’est que le report de l’Euro dégage du temps pour jouer jusqu’en juin.

Et comme chaque fois, deux clans s’affrontent, les clubs pro-play-offs et clubs qui sont contre. Les antis, ce sont les petits clubs emmenés par le Président de Courtrai Jozef Allijns et qui demandent qu’on joue juste la dernière journée de phase régulière... puis que l’on ferme boutique : classement gelé donc, avec le champion connu, les qualifiés européens et le descendant. Un scénario rejeté par les grands clubs qui accusent les petits d’utiliser la crise du coronavirus pour sauver leur tête.

Car ces grands clubs veulent, eux, que les play-offs soient joués... du moins dès que la situation sanitaire le permettra. La bonne nouvelle du report de l’Euro, c'est qu'on peut jouer jusque fin juin... mais ce n’est pas forcément le but. Car les joueurs ont droit syndicalement à 3 semaines de congé. Il y a aussi les tours préliminaires européens qui commencent début juillet... et déjà le prochain championnat fin juillet. Puisqu’à l’autre bout de la saison, forcément il y aura l’Euro, 2021 cette fois. Et avant tout cela, il faut prévoir une période de préparation... Pas simple.

En fonction du temps disponible, on jouerait des play-offs intégraux de 10 journées (quitte à jouer trois fois par semaine...) ou alors des mini-play-offs réduit par exemple de moitié... puisque avec l’avance de Bruges, la lutte pour le titre sera sans doute vite réglée. La Pro-Ligue a même prévu une clause pour le cas de figure où les play-offs devaient être purement et simplement supprimés : les télés détentrices des droits médias seront tenues de payer intégralement les 82 millions d’euros du contrat... Même privées des recettes des matches (guichets, catering), mais exemptées des primes à payer, les caisses des clubs ne souffriront donc que peu.

Le Directeur Général de la Pro-Ligue Pierre François présentera ce matin à 11 h ses propositions au Conseil d'Administration.