Verhaeghe insinue qu'Anderlecht est privilégié par le VAR

Battu à domicile par Anderlecht ce dimanche, Bruges ne décolérait pas après la rencontre. Le Président du Club Bart Verhaeghe n’a pas caché sa frustration après plusieurs décisions arbitrales litigieuses et une utilisation du VAR "ridicule".

"Ce n'est pas mon habitude de parler à la presse après un match mais je dois le faire maintenant pour protéger mes joueurs et mon équipe. Aujourd'hui nous avons pu identifier que nous avions un problème. Cela devient ridicule" a pesté le patron des Blauw en Zwart dans des propos relayés par Sporza.

"Premièrement, le but de Teodorczyk était clairement hors-jeu. Sur ce même genre de phase, le VAR annule le but de Diaby au match aller des POI. Deuxièmement, nous méritons un penalty pour la faute de Gerkens sur Vanaken. Mais là, le VAR n’intervient pas. C’est incroyable puisqu’il est intervenu pour deux autres possibles penalties, a poursuivi Verhaeghe. Ce n’est pas bon pour notre football et pour notre compétition. Tout comme la division des points par deux, ce n’est pas sain."

On nous a pris pour des imbéciles

Et le Brugeois d’aller plus loin en pointant du doigt un supposé favoritisme dont profitent les Anderlechtois.

"Je constate que notre adversaire du jour a également été favorisé par le VAR contre Charleroi. Je suis obligé de faire un constat : soit le VAR n’est pas professionnel, soit il y a quelque chose qu’on ne peut pas maîtriser. Je n’espère pas mais je suis contraint d’y penser. Ce n’est pas à moi d’apporter les preuves."

"Les clubs ont investi beaucoup d’argents dans ce système d’assistance-vidéo et cette histoire devient ridicule" a-t-il conclu.

En tant que vice-président de l’Union belge de football, les insinuations de Bart Verhaeghe sont tout de même assez limites.

Le coach des Blauw en Zwart, Ivan Leko, était lui également particulièrement amer.

"On nous a pris pour des imbéciles, pour des idiots. Apparemment, je suis trop naïf, je vois toujours le positif mais là… Qui veut détruire nos rêves ?" a-t-il demandé.

"Toute la Belgique a vu qu’il y avait penalty sur Vanaken, toute la Belgique a vu qu’il y avait hors-jeu sur le but de Teodorczyk. Cela nous détruit mais nous devons trouver une nouvelle énergie. Nous en ressortirons plus forts" a promis Leko.